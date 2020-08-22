اكتشاف "جديد ومرعب" للباحثين بشأن فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "فيزياء السوائل" أن قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج مع السعال وتحمل فيروس كورونا يمكن أن تظل نشطة لمدة أطول في الهواء الرطب.



وفي اكتشاف وصفه موقعBGR بأنه "جديد ومرعب"، وجد الباحثون أن الهواء الرطب يمكن أن يضاعف العمر المفترض لقطرة تتكون من 50 ميكرونا من الفيروس بـ23 مرة، وفق لقناة الحرة.

وعلى عكس الهواء الرطب، توصلت الدراسة إلى أن قطرة من 50 ميكرونا يمكن أن تتبخر في غضون 1.7 ثانية في الهواء الجاف.

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وقال مؤلف الدراسة بينبين وانغ، إن التباعد الاجتماعي يمكن أن يساعد في وقف تفشي الفيروس إذ أن تباعد الناس يقلل من احتمال استنشاق الهباء الجوي من شخص مصاب.

وخلصت الدراسة إلى أن الجسيمات من قطرات الجهاز التنفسي قد تبقى في الهواء لفترة أطول في درجات الحرارة الرطبة قبل أن تسقط على الأرض.

وكانت دراسة أمريكية كشفت أن كمية الفيروس على سطح غير مسامي تقلصت بمقدار النصف في دقيقتين تحت ضوء الشمس وكانت درجة الحرارة ما بين 21 و24 درجة مئوية والرطوبة 80 %.

وأظهرت اختبارات سابقة كذلك أن الفيروس ينشط أكثر في الطقس البارد مقارنة بالطقس الحار.

ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أن قطرات الجهاز التنفسي تبقى في الجو لمدة أطول في الطقس البارد وأن الفيروسات تتفكك بشكل أسرع على الأسطح الأسخن نظرا إلى أن طبقة الدهن الواقية التي تغلّفها تجف بشكل أسرع.