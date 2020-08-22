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هل تحليل كورونا مطلوب للمصريين العائدين إلى بلدهم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

هل تحليل كورونا مطلوب للمصريين العائدين إلى بلدهم؟

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مصر للطيران ضرورة قيام كل راكب قادم على متن رحلاتها إلى مصر، أيا كانت جنسيته، بضرورة وجود تحليل PCR يؤكد خلوه من فيروس كورونا وذلك بداية من سبتمبر المقبل.

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وقال البيان، إنه في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة ، تعلن مصر للطيران عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب، الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه لن يسمح لأي شخص ركوب أي طائرة قادمة إلى مصر من الخارج، إلا بعد أن يتقدم بشهادة فحص تثبت سلبية إصابته بكورونا.

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