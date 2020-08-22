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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول الناشط الروسي نافالني إلى برلين لتلقي العلاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت المتحدثة باسم الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إن نافالني وصل إلى مطار تيجيل في برلين لتلقي العلاج بعد نقله من مستشفى في سيبيريا.
وكانت المتحدثة كيرا يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني البالغ من العمر 44 عاما للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه.
ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلاً إن الفحوصات لم تكشف عن أي دليل على التسمم.
وسيخضع نافالني للعلاج في مستشفى شاريتيه في وسط برلين.
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