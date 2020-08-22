شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال التركى يقطع المياه عن الحسكة السورية واستغاثة لإنقاذ 1.5 مليون مدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظمة الهلال الأحمر العربى السورى نداءها الإنسانى إلى كافة الجهات لإنقاذ أكثر من مليون مدنى من أهالى محافظة الحسكة السورية من العطش نتيجة قطع تركيا المياه عن المحافظة، وأكدت منظمة الهلال الأحمر العربى السورى فى بيان: "أن الظروف الإنسانية القاسية التى يضطر أكثر من مليون مدنى من أهالى محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركى ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولى الإنساني، علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربى السورى من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين".

وشددت المنظمة فى بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالى المحافظة، وأشار البيان إلى جاهزية فرق الهلال الأحمر العربى السورى لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة علوك فور ضمان الوصول الآمن وصيانة خطوط الكهرباء ووصلها بين آبار علوك ومحطة المياه، بالإضافة إلى أعمال الترميم داخلها.

Advertisements

من جهة أخرى، وفى استوكهولم ندد الاتحاد الوطنى للمغتربين السوريين فى السويد وأوروبا "بجريمة النظام التركي" قطع مياه الشرب عن الحسكة.

وطالب الاتحاد فى بيانه المجتمع الدولى "بتجريم ومحاسبة الاحتلال التركى على فعلته باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية"، مشيراً إلى أن "النظام التركى يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية من خلال ممارساته الإجرامية".

ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتحرك الفورى والجاد لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الانتهاكات التى تعتبر جريمة بحق الإنسانية جمعاء.