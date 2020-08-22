الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حماس" بقطاع غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، بنيران المدفعية، صباح السبت، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان نشر على حسابه في تويتر، إن دباباته قصفت "قبل قليل"، مواقع "عسكرية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية".

كما أفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع "رصد" تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

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ومساء الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من غزة، باتجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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