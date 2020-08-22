مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت مستشفى قوى الأمن بالرياض باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي علاج تنفسي :
-بكالوريوس في العلاج التنفسي أو ما يعادله، وشهادة دعم الحياة الأساسية او الحصول عليها خلال 6 أشهر .
-لا يشترط الخبرة .
2- ممرض مسجل :
-بكالوريوس في التمريض ، حديث التخرج
-لا ييشترط الخبرة .
3- صيدلي إكلينيكي :
-شهادة برنامج الإقامة في ممارسة الصيدلة بعد البكالوريوس او الماجيستير او برامج دكتور صيدلية .
-خبرة لا تقل عن عام في رعاية المرضى المباشرة من خلال برنامج إقامة ممارسة صيدلية .
-خمس سنوات خبرة في نفس المجال .
وبشكل عام يشترط ان يكون المتقدم او المتقدمة حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويجيد اللغة الإنجليزية .
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