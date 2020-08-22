الكشف عن المواد المحظورة من الشحن عبر البريد السعودي

كشف البريد السعودي أن بعض المواد يُمنع شحنها عبر خدماته، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية والوقائية.

وأوضح البريد بأنه يُمنع نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات، عبر البريد السعودي، إضافة إلى السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة.”

ويحظر البريد السعودي شحن المواد المؤكسدة مثل مساحيق التبييض، إضافة إلى مواد أخرى مثل حليب الأطفال والآثار والقطع التاريخية والأدوية البشرية المصنعة محليا.

كما تُمنع المواد السائلة الحارقة، مثل البطاريات السائلة وزئبق حمض الهيدروكلوريك، وأسطوانات الغاز وأسطوانات تعبئة القداحات بالبوتان والإسبراي وغيرها من الغازات المضغوطة.

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