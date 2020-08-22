“تباعد” يُنقذ موظفات من الإصابة بكورونا

ساهم تطبيق “تباعد”، في منع انتشار فيروس “كورونا” المُستجد داخل أحد الفروع النسائية لإحدى جهات العمل.

وتشير التفاصيل, إلى أن التطبيق أشعر إحدى الموظفات داخل الفرع بحالة مُصابة بالفيروس في مبنى العمل، لتسارع الموظفة بإبلاغ الأمن لمنع تلك الحالة من المراجعة.

وأوضحت الموظفة أحلام، أن تحميل التطبيق وتشغيله كان سبباً في إشعارهن بحالة “كورونا”، مبينةً أنه جرى تعقيم المكان بعد خروج الحالة.

جدير بالذكر أن تطبيق “تباعد” الذي يمكن تحميله في أجهزة الجوال ويفعل عبر البلوتوث، وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بـكورونا.