ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن فرزانكان أن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران وأن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
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وبين فرزانكان أن الصادرات الإيرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركا للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة" الأمر الذي أثار حفيظة إيران.
وفی کلمة له أمام المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني "إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".
وأكد أن "إيران تتصرف دائما كمدافع عن المسلمين وعن دول الجوار وعن أمن منطقة الخليج، لكن المؤسف أن دولة الإمارات ارتكبت خطأ كبيرا جدا ونأمل أن تتراجع عن هذا الخطأ وتنتبه إلى طريق الخطأ الذي سلكته والذي لايخدم حكامها ولا يخدم أمنها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا وعلاقتنا لا يعتريها خلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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