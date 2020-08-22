شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ورياح فى الامارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم، ومن المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة بالسعودية، ورياح مثيرة للغبار والأتربة في الامارات ، وحار بالبحرين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:53 المد الثانى عند 03:28 والجزر الأول عند الساعة 09:22الجزر الثانى عند الساعة 21: 21.

بحر عمان: متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 12:00 الثانى عند الساعة 00:28 والجزر الاول عند الساعة 18:17الساعة 06:19.

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و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 32 85 35 دبى 42 33 75 35 الشارقة 42 31 80 30 عجمان 41 33 90 35 أم القيوين 40 30 90 30 رأس الخيمة 39 32 80 25 الفجيرة 36 31 85 55 العين 47 33 60 15 ليوا 48 30 85 15 الرويس 40 31 75 25 السلع 42 32 80 30 دلما 36 33 80 50 طنب الكبرى 35 32 85 45 طنب الصغرى 35 32 85 45 أبو موسى 35 32 85 45

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون بمشيئة الله حاراً مع ظهور بعض السحب ورطبُ خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد و تصل سرعتها من 12 إلى 17 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى شرقية عند المساء.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 85 % والصغرى 20 %.