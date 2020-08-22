ميليشيات الحوثى تعترف بمقتل عدد من قياداتها فى معارك مع الجيش اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت ميليشيات الحوثي، بمصرع عدد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية فى المعارك المشتعلة مع الجيش اليمنى فى عدد من الجبهات خاصة فى البيضاء ونهم والجوف، بحسب موقع "العربية.نت".
وأقرت الميليشيات الحوثية بمصرع القيادى البارز العميد "أديب يحى محمد عيضه مرعي" والمكنى بـ أبو رعد السحاري، والذى عينته الميليشيات قائد القوات الخاصة فى المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.
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كما يتزعم السحاري، وفق مصادر إعلامية، قيادة ما يسمى بكتائب الحسين الهجومية وينحدر من منطقة سحار فى محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، وتلقى تدريباته على أيدى الحرس الثورى الإيراني، ولم تحدد الميليشيات مكان مصرعه، غير أن مصادر ميدانية قالت إنه قتل مع عدد كبير من عناصره فى جبهات البيضاء.
كما لقى القيادى العسكرى البارز فى صفوف الحوثيين وقائد ما يسمى مجاميع المناطق الوسطى، العقيد عبدالحميد نصر الشاهري، مصرعه أيضا مع عدد من مرافقيه.
هذا وأقر ناشطون حوثيون بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع، شايف الورد، ونائب قائد ما يسمى بمحور المحجزة محمد أمير أحمد محمد الحوثي.
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