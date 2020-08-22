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مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف

متابعات_ الخليج 365

أثار المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية ، زاوربيك سيداكوف، فضيحة في حفل زفافه، حيث فاجأ المدعويين بطرد عروسه.

 

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وأفادت "روسيا" اليوم أن العروسين اختفوا فجأة خلال العرس الذي أقيم في مدينة فلاديكافكاز، بعد تلقي العريس وبعض الضيوف رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت العروس في وضع غير لائق.

 

وادعى صاحب الرسالة، أن الفتاة التي اختارها عروساً له كانت تعمل في الماضي في أعمل غير لائقة.

 

وقالت القناة إن حبيب العروس السابق هو من دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها بهذه الطريقة البديعة.

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