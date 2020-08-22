- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أثار المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية ، زاوربيك سيداكوف، فضيحة في حفل زفافه، حيث فاجأ المدعويين بطرد عروسه.
وأفادت "روسيا" اليوم أن العروسين اختفوا فجأة خلال العرس الذي أقيم في مدينة فلاديكافكاز، بعد تلقي العريس وبعض الضيوف رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت العروس في وضع غير لائق.
وادعى صاحب الرسالة، أن الفتاة التي اختارها عروساً له كانت تعمل في الماضي في أعمل غير لائقة.
وقالت القناة إن حبيب العروس السابق هو من دبر تلك الفضيحة في محاولة للانتقام منها بهذه الطريقة البديعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.