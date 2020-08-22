شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاى ادرعى عبر تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية فى جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضى الإسرائيلية الليلة الماضية، بحسب "سبوتنيك".
و عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة.
وأفادت القناة العبرية الـ"20"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى عزز من نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة، تحسبا لأى مواجهة محتملة مع الفلسطينيين فى غزة ضد الاحتلال .
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