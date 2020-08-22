شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 34 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى الأردن من بينهم 25 حالة محلية. Advertisements وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - أن الـ 25 حالة محليّة توزّعت ما بين 19 حالة فى العاصمة عمّان، و12 حالة منهم مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات تحت الاستقصاء من النادى الفيصلي، و4 حالات من محافظة إربد، جميعهم مخالطون لمصابين سابقين، وحالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق، وحالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادى الفيصلي.

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