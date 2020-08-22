بايدن يدعو الأمريكيين إلى طي صفحة فترة ترامب «المظلمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا جو بايدن الأمريكيين، أمس الأول الخميس، إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإنهاء «فترة مظلمة» وطيّ صفحة «الخوف» و«الانقسامات» بجعل دونالد ترامب رئيساً لولاية واحدة، الذي حذر بدوره من حكم مملوء بالدمار والدماء والفوضى في حال فوز خصمه.

وقبل نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، متوجاً بذلك حياة سياسية بدأها قبل نحو خمسين عاماً. وفي خطاب استغرق بالكاد 25 دقيقة، دعا فيه إلى «أمريكا سخية وقوية»، وهاجم بعنف ترامب قائلاً: «الرئيس الحالي أدخل أمريكا في الظلام لفترة طويلة»، متحدثاً عن «الكثير من الغضب والكثير من الخوف والكثير من الانقسامات».

وقال: «هنا والآن، أعدكم: إذا منحتموني ثقتكم وعهدتم لي بالرئاسة، فسأخرج أفضل، وليس أسوأ، ما لدينا. سأكون حليفاً للنور وليس للظلام».

وأضاف: «حان الوقت لنتحد». وشدد السيناتور السابق الذي نجح في لم شمل المعسكر الديمقراطي، على ضرورة تجنب الإفراط في معالجة تكنوقراطية للحملة. وقال، إن «الأمر لا يتعلق بكسب أصوات بل بكسب القلوب»، مشيراً إلى «العمال الذين يقومون بتشغيل البلاد».

وفي خطابه،وعد بايدن بقطيعة مع الملياردير الجمهوري بشأن وباء كوفيد-19. وقال إن «الرئيس يواصل القول إن الفيروس سيختفي وما زال يأمل في معجزة». وأضاف «سأعلمه بأمر: لن تكون هناك معجزة»، واعداً بوضع سياسة وطنية لمكافحة الوباء.

وأكد بايدن أنه في حال انتخابه رئيساً، ستقف أمريكا إلى جانب حلفائها، وسينتهي «زمن تملق الطغاة». وقال: «سأكون رئيساً متضامناً مع حلفائنا وأصدقائنا، وسأقول بوضوح لخصومنا إن زمن تملق الطغاة ولى».

وقال: «في عهد بايدن، لن تغض أمريكا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أمريكيين، ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتنا»، واعداً بالدفاع عن «حقوق الإنسان والكرامة». وتحدث هذا السياسي المخضرم في كلمته، عن المآسي التي شهدها خلال حياته.

وفي تغريدة على «تويتر»، علق ترامب الذي تابع الخطاب من مكتبه في البيت الأبيض «خلال 47 عاماً لم يفعل جو شيئاً مما يقوله. لن يتغير أبداً.فقط كلمات». وتابع: «بقاء بلادنا على المحك وهؤلاء الناس مجانين». وأضاف: «إذا كنت تريد تصوير الحياة برئاسة بايدن، تخيلوا الدمار الذي ينبعث منه الدخان في مينيا بوليس والفوضى العنيفة في بورتلاند، والأرصفة الملطخة بدماء شيكاغو في كل مدينة في أمريكا». وسيعقد الجمهوريون مؤتمرهم الافتراضي الأسبوع المقبل. ( ا ف ب)