شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بإعلان الوقف الفورى لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية فى كافة الأراضى الليبية، بحسب وكالة الانباء البحرينية "بنا".
ودعا الأمين العام، كافة الأطراف فى ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل فى الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع فى ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبى .
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