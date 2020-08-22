الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية وفق ما صدر عن مجلس النواب الليبي.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تأكيدها أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أعلن أمس الجمعة، عن وقف شامل لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية، فيما دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار؛ نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية، وتفشي فيروس «كورونا» في البلاد. وأوضح في بيان، أمس الجمعة، أن «وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة، ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي»

وأضاف: إن إعلان الوفاق وقف إطلاق النار، من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في «تجاوز الماضي، وطي صفحة الصراع والاقتتال الداخلي في ليبيا»،

ويمهد الطريق نحو استئناف إنتاج النفط، ووضع إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي ملتزم بقرار وقف إطلاق النار.

ودعا السراج في بيان صادر عن المجلس إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس/آذار القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

ويأتي إعلان حكومة الوفاق المفاجئ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، بعد شهور من المماطلة والرفض؛ إذ رهنت الوفاق القرار ببسط سيطرتها على منطقة سرت الجفرة، القريبة من مرافئ النفط الرئيسية، والتي استقرت خطوط المواجهة عندها قبل نحو شهرين.

إلى جانب ذلك، توالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية المرحبة بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا. ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق، وعدّه خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، وحفظ مقدرات شعبها.

ورحبت السعودية بوقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت ضرورة بدء حوار سياسي داخلي؛ يضع المصلحة الليبية فوق كل الاعتبارات.

كما رحبت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بالإعلان، وكذلك رحبت إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والجزائر والأردن باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.