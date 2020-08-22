شكرا لقرائتكم خبر عن شوكولاتة من قشور الفول السوداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
أشارت دراسة جديدة أجراها علماء من وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن إضافة قشر الفول السوداني، وبقايا القهوة، إلى الشوكولاتة سيجعلها أكثر صحية، لغنى كلاهما بالمركبات «الفينولية»، وهي صنف من المركبات الكيميائية العضوية التي تجعل الشوكولاتة الداكنة مرة، ولكن أفضل غذائياً، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وهي جزيئات تحافظ على الخلايا في الجسم.
وقالت د. ليزا دين، من خدمة البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة الأمريكية والمؤلفة المشاركة في الدراسة: «بدأت فكرة هذا المشروع باختبار أنواع مختلفة من بقايا الأطعمة، خاصة قشر الفول السوداني». وأضافت: ينتج نحو 40 مليون طن من الفول السوداني كل عام، يُحمص أكثر من 60 % منه لصنع زبدة الفول السوداني والحلويات، بعد أن تتلف قشورها أثناء عملية التحميص، على الرغم من أن نحو 15 % من وزن كل قشرة عبارة عن «مركبات فينولية»، ما يعني أنها «منجم للنشاط الحيوي المضاد للأكسدة».
وتمتلك مضادات الأكسدة فوائد صحية مضادة للالتهابات، ومنع تلف الخلايا.
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