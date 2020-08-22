«أمطار الشوكولاتة» تتساقط على بلدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوجئ سكان بلدة أولتن السويسرية، بتساقط حبيبات الشوكولاتة من السماء عليهم، لتغطي كل أرجاء البلدة، والمباني، والسيارات.

وكانت حبيبات الشوكولاتة تتساقط عليهم كالثلج بعد تعطل نظام التهوية في مصنع «ليندت» لإنتاج الحلوى.

وأكدت الشركة وقوع خلل في نظام التهوية والتبريد الخاص بخط حبيبات الكاكاو المطحونة في المصنع، وهو العنصر الأساسي في صناعة الشوكولاتة.

وأضافت الشركة: «تسببت الرياح القوية كذلك بانتشار المسحوق في جميع أنحاء البلدة». وعرضت الشركة دفع ثمن تنظيف المباني، والسيارات. بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية. وأكدت الشركة أن حبيبات الشوكولاتة التي انتشرت غير ضارة بالناس، أو البيئة.