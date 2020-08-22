حزمة عقوبات أمريكية تستهدف 20 سياسياً لبنانياً متهمين بالفساد

تتحضّر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إصدار أول رزمة عقوبات ضمن قانون ماغنتسكي ضد مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان، فيما شيع إطفائي من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالتزامن مع استمرار أعمال البحث عن جثث وأشلاء ورفع الأنقاض، بينما أصدر المحقق العدلي مذكرات توقيف بحق موظفين في المرفأ، ليبلغ العدد 25، من بينهم 19 موقوفاً، وبلغت حصيلة المساعدات العربية والدولية للبنان 192 طائرة من 42 دولة و5 بواخر، في وقت تسارعت وتيرة المشاورات تمهيداً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.

تتضمّن رزمة العقوبات الأمريكية 20 مسؤولاً لبنانياً ورجال أعمال تتهمهم واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومتورّطين في عمليات الفساد.

ومن المتوقّع أن تصدر هذه الرزمة من العقوبات عن الكونجرس في الأيام المقبلة، وستتضمّن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص المتورطين.

وتأتي تلك العقوبات لتؤكد أن سياسة الولايات المتحدة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين قدّما معاً قانون ماغنتسكي أمام الكونجرس هي نفسها تجاه لبنان، مهما كانت هوية الرئيس المنتخب في الخريف المقبل، وتصبّ في خانة معاقبة كل شخص متورّط في الفساد وفي انتهاك حقوق الإنسان في مقابل دعم الشعب اللبناني بشكل مطلق.



إغلاق وتشييع وبحث



وفيما بدأ أمس الجمعة تنفيذ قرار تمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، حيث سجل إقفال المحال والمؤسسات التجارية، واقتصرت الحركة على محال السمانة والخضار والأفران، وانتشرت عناصر من الجيش والقوى الأمنية لتأكيد حسن سير التزام القرار.

وتواصلت عمليات رفع الركام والبحث عن بقية المفقودين والجثث في مرفأ بيروت المدمر ومحيطه، في وقت تم أمس تشييع عنصر فوج الإطفاء جو بوصعب في مسقط رأسه الدامور في الشوف، وهو الشهيد العاشر الذي قضى بالانفجار .



مذكرتا توقيف جديدتان

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وأصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان، أمس الجمعة، مذكرتي توقيف وجاهيتين، الأولى في حق رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس ،والثانية في حق المهندسة نايلة الحاج وهي المسؤولة عن الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12

وقد بلغ عدد المشتبه بهم، والذين ادعت عليهم النيابة العامة حتى الآن 25، من بينهم 19 موقوفاً.



حصيلة المساعدات



ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الجمعة، طائرة محمّلة بالمستلزمات الطبية، مقدمة من روسيا ، في وقت أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه حتى ​الساعة​ وصلت 192 ​طائرة​ من 42 دولة، و5 بواخر، تسلم الجيش حمولتها وسلّم للسفارات والجمعيات الكميات المخصصة لها بموجب مستند موقّع.

وأكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن المنظمة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وفخورة بالشراكة مع المجتمع المدني اللبناني، والجمعيات ة المحلية والعالمية .



مشاورات التكليف الحكومي



إلى جانب ذلك، تسارعت وتيرة المشاورات بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وبين القوى السياسية للوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس المكلف، وشكل الحكومة، ومهامها، تمهيداً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، توجت بلقاء مطول بين بري ورئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، لمتابعة الملف الحكومي الذي سبق أن بحثه بري مع عون بغية تذليل العقبات التي تعترض طريق التكليف.

ويسعى بري لتسويق اسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على رأس حكومة إنقاذ وطني، بينما كشفت مصادر متابعة أن عون اقترح اسم شخصية مستقلة من خارج النادي السياسي، فيما لا يزال الحريري حتى الساعة متمسكاً بشروطه لجهة تشكيل حكومة مستقلّة عن الأحزاب وبصلاحيات استثنائية تكون مهمتها الأولى تنفيذ الإصلاحات. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي في حديث إعلامي أمس إن منطق الأمور يقول إن الحريري هو وحده رجل المرحلة.

كما جدد رئيس ​الحكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ رفضه التأخير الحاصل في الدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ومحاولة تكريس بدعة «التأليف قبل التكليف» المخالفة للدستور، ومصادرة دور ​مجلس النواب​.