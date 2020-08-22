تزايد الإصابات بـ «كورونا» استهتار بالتدابير يستلزم العقاب

عندما يقطع الفرد شوطاً في إنجاز ينعكس خيراً عليه ومن حوله، يصبح غير منطقي بعدما شهد إيجابياته، ولمس ثماره، أن يعود إلى الوراء، ليبدأ من جديد، مطيحاً عرض الأرض بمكاسبه التي جناها منه.. هذا ليس لغو حديث، أو قول اعتباطي، وإنما واقع يكاد يطبق على الأنفاس من لامبالاة البعض بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة في مواجهتها الحازمة، والواعية لفيروس كورونا منذ حلول نازلته في مارس الماضي، بإجمالي فحوصات تجاوزت حاجز 6 ملايين فحص منذ بدء الجائحة حتى اليوم، والتي ساهمت طوال الفترة اللاحقة وبصورة مشهودة في تقليص حجم الإصابة به، وتدني نسب الوفيات منه، ليعود المؤشر إلى الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين، جراء الاعتقاد الخاطئ من كثيرين بزوال الفيروس، أو تقهقره، لاسيما مع تخفيف الدولة القيود نسبياً، وعودة عجلة الحياة للدوران.

الزيادة الملحوظة في عدد الحالات اليومية مؤخرا، وبمعدل قد يكون مقلقاً، كما صرح عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، لم يعد نافعاً معه مجدداً التربيت على الأكتاف، أو الترجي، ومناشدة أفراد المجتمع معاودة الالتزام، والتقيد، دون تطبيق القانون بحزم، ومعاقبة المستهترين، فالتسيب، وإهمال الأخذ بالحذر والحيطة، والعودة للتزاور، والتجمعات، والتقارب الجسدي، مع عدم ارتداء الكمامات، والقفازات، وعدم التمسك بالتوجيهات، كان السبب في حدوث معظم حالات الإصابات الجديدة.

استهتار البعض، ساهم في ازدياد مطّرد في عدد مصابي الوباء، بما لا يمكن قبوله، أو التغاضي عنه، والسماح به، كون الأمر أضحى خطيراً، فالرهان على الصحة لا يكسبه المرء إلا بالالتزام، وكورونا المؤذي لا يفرق بين سين أو عين حين استهدافه أياً منهما بشرّه وضرره، والحياة إجمالاً لا تجوز المزايدة عليها بتجاوز من أي نوع، وجهود قيادة الإمارات، ودورها المقدر داخلياً وخارجياً طوال فترة الجائحة التي ما تزال قابعة في الأرجاء، لا يجب أن يهدرها البعض سدى لامبالاتهم، وتهاونهم، وأيضاً المشاق التي عانتها كوادر صف الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية، والمتطوعين، في المواجهة المباشرة للوباء، مع الخطر القائم باحتمالية إصابتهم به طوال فترات عملهم- الذي كان ولا يزال متواصلاً ليلاً نهاراً- لا يجب أن يجازوا عليه، بإرغامهم على بذل المزيد من الجهد، والتعب، في سبيل المواجهة والتصدي من جديد للإصابات المتزايدة، مع اعتبار جهودهم الماضية كأن لم تكن!.

عواقب وخيمة

الضرب بيدٍ من حديد، ومعاقبة كل متجاوز للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وتعليمات الصحة والسلامة، والمواجهة الحازمة في ذلك بتفعيل أحكام القانون، هو ما يشدد عليه المستشار القانوني د. يوسف الشريف بقوله: على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دولتنا الرشيدة لضمان الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتوفير إجراءات الفحص والعلاج من هذا المرض الوبائي، هناك تزايد في عدد مصابي كورونا، لعل السبب وراءه هو استهتار البعض، وتهاونهم في الانصياع لتعليمات الصحة والسلامة، واعتبار عودة الحياة، وانتظام الأعمال، وزيادة نسب الدوام، وفتح الأسواق والمراكز التجارية، مبرراً للتساهل في الالتزام بالتدابير، وهو ما يحدو بنا للدعوة لتفعيل نصوص القانون، والتشدد في تطبيق العقوبات المقررة على الإخلال بضوابط الصحة والسلامة، والتدابير الاحترازية، لا سيما أن التشريع الإماراتي كان له السبق في توفير وكفالة حق العلاج للجميع، من مواطنين ومقيمين دون تفرقة، ومن ثم يكون لزاماً على الجميع الانصياع للقانون، والتعليمات، خاصة وأن العاقبة جد وخيمة، وعلى الجميع، فمن يتساهل لا يضر نفسه فحسب، بل تتعاظم النتائج وتتفاقم العواقب على الجميع، لذلك قلنا من البداية أن الجميع مسؤول عن الجميع.

من جهة أخرى فقد تكفل القانون بوضع ضوابط ومحاذير، وعقوبات لضمان الالتزام، وعدم انتشار الأمراض السارية الوبائية، بداية من الالتزام بالإبلاغ عمن يشتبه في إصابتهم بأمراض سارية، أو وبائية، وذلك بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 14-2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بمجرد تبليغها بتلك الحالات وفقاً لنص المادة 5 من ذات القانون، وفرض محظورات بالنسبة للمصابين أو المشتبه في إصابتهم، وذلك بنص المادة 31 والمادة 32 من ذات القانون، كما فرض الالتزام بالتدابير الوقائية، والتعليمات، والوصفات الطبية، وحظر تعمد نقل المرض، وهو ما نصت عليه كل من المادتين 33، 34 من ذات القانون، ثم جاءت العقوبات على مخالفة أي من هذه الالتزامات والمحاذير بنصوص المواد من 36 حتى 41 من ذات القانون، والمواد من 348 حتى 350 من قانون العقوبات الاتحادي.

تطبيق القانون

ولذلك نجد أن من واجبنا أن نؤكد أنه في ظل هذه الأعداد المتزايدة من الإصابة بهذا الوباء على مدار الأيام القليلة الفائتة، فإنه لا يكفي وجود نصوص قانونية، ولكن الأهم هو تفعيل تلك النصوص من قبل جميع الجهات المهنية من جهة، ومن جهة أخرى واجب الأفراد في الالتزام بكافة القوانين، والتعليمات لحماية أنفسهم وذويهم والمخالطين لهم.

ومن جهة ثالثة فإن من أهم أساليب الوقاية والمواجهة نشر التفاصيل للإحاطة مثل (الإمارة، المدينة، الأماكن الأكثر تأثراً، الجنسيات والفئات الأكثر إصابة، والأعمار)، كما يجب وضع آلية لتفعيل، وتطبيق القانون، والتعليمات، والآليات وتوفير العدد الكافي من رجال الضبطية القضائية للحد من ضبط استهتار البعض بأحكام القوانين، مع ضرورة توفير ترجمات معتمدة من تلك القوانين، والتعليمات للغات الجنسيات الناطقة بغير العربية، حتى يتمكنوا من استيعابها، والالتزام بها، وبذلك لا يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لهذا التهاون، والاستهتار، من البعض في ظل ما وفرته الدولة من إمكانيات على رأسها الطواقم الطبية التي ضربت أروع الأمثلة في العطاء والتضحية، وتقديم يد العون والمساعدة ومواكبة جهود الدولة المخلصة.

إلى متى ؟؟؟

ويتأسف ناصر حسين آل علي، مدير الإدارة العامة بالهيئة العربية للمسرح، وأحد أفراد خط الدفاع الأول من المتطوعين، على ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا عقب فترة من الهبوط التدريجي فيها، مع تصاعد حالات الشفاء، والتي فاقت عدد الإصابات، قائلاً: وصلنا للرقم صفر من فئة الوفيات بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، فالقيادة بذلت الغالي والنفيس من أجلنا جميعاً، والحكومة عملت كل ما بوسعها، ونافست دول العالم من خلال الإجراءات التي اتخذتها في هذه الجائحة، والشعب لبى نداء الوطن فاتّبع التعليمات، وأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية، ولكن آن الأوان بالوقوف على هذه الأعداد المتزايدة يوماً بعد يوم، هل نفد صبرنا؟ أم بدأنا بالاستهتار؟ هل نسينا صفارات الإنذار بوقت المساء؟ هل نسينا ما عملته الإمارات وما لم يعمله العالم أجمع من استبدال عبارة حظر بعبارة التعقيم الوطني، لكي تطمئن شعبها.

لقد تربينا وتعلمنا، ونشأنا على طاعة الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة، واحترام القوانين فلماذا لا نصبر على التزامنا واحترازنا وتجمعاتنا، التي بدأت من جديد، وكأننا لم نسمع بهذه الجائحة، ولم نعزّ إخواننا وأخواتنا بوفاة قريب لديهم بهذا السبب، ولم نواسِهم بإصابة أحد من أفراد عائلتهم، فهل نسينا ما حدث خلال الأشهر الماضية؟. فمنذ بداية الأزمة حملت إماراتنا الحبيبة على عاتقها مسؤولية المواطن، والمقيم، والسائح، وكل من يعيش على أرضها الطيبة، ولم تكتف بهذا، بل أغاثت الدول بالمساعدات، واستقطبت المرضى من جميع أنحاء العالم، وباشرت علاجهم، فكان همها صحة الإنسان والتخلص من هذا الوباء، وكان همنا أن تنتهي هذه الأزمة لكي تعود الحياة على ما كانت عليه، فهل نسينا الخطوة الجريئة التي اتخذتها الدولة للتخفيف علينا؟ والتي تعتبر من أوائل الدول التي خففت على شعبها من خلال تقليل ساعات فترة التعقيم، وفتح المرافق العامة، ورجعنا نصلي في بيوت الله التي توقفنا عنها فترة بسبب هذه الجائحة، فيما كان بإمكان دولتنا تمديد فترة التعقيم، وتعليق فتح المرافق، والمساجد من باب الاحتراز، ولكن الإمارات بقيادتها وحكومتها أحبت أن تكافئ شعبها على التزامهم، وثباتهم، وتجاوبهم في ظل هذه الظروف.

وللحق شكراً خط الدفاع الأول، عبارة غالباً نراها ونسمعها في الإعلام، للطواقم الطبية، والتمريضية، والشرطية، والمتطوعين، فهل نسينا تضحياتهم أمام الحالات الهائلة التي وصلنا لها؟ فهل يكون لنا أن نقدرهم بهذا التقدير، أم يجب علينا أن نحييهم ونشد من أزرهم، بصبرنا والتزامنا، حيث إنهم لم يبخلوا بثانية واحدة من وقتهم، وجهدهم، وصحتهم، مع جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة، الذين غادروا منازلهم، وأسرهم، وأبناءهم وتفرغوا لنداء الوطن وخدمة بلدهم، هذه البلاد التي لم تبخل بأي شيء في سبيل إزالة هذا الوباء، والقضاء عليه، بل وفرت جميع سبل الراحة للمصابين، ولقد سمعنا بهذا من معظم مغادري دور العزل في الدولة بعد شفائهم وانتهاء فترة عزلهم.

أين الصبر؟

والآن أقدمت الإمارات على خطوة كبيرة لم تقدم عليها سوى دول معدودة للقضاء على هذا الوباء، فأنتجت لقاحاً ينافس العالم ووصلت به للمرحلة الثالثة فأين صبركم؟ هذه إمارات الخير والعطاء التي يفخر بها كل مواطن، ومقيم، وسائح؛ فالمواطن يفخر بوطنه أمام العالم أجمع، والمقيم يعتز بعمله، أو استثماره، أو إقامته في هذه الدولة، والسائح يتباهى أمام جميع من يعرفهم ومن لا يعرفهم بزيارته لها، فهل لنا أن نقدر نعمة الإمارات التي يتمنى معظم شعوب العالم بالعيش على أرضها الطيبة؟.

ضرورة التكاتف

ويذهب د. إسماعيل البريمي، المستشار الأسري والدعوي للقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالحمد لله الذي منّ علينا بقيادة رشيدة لا تألو جهداً في تقديم جميع الإمكانيات، وتسخير الطاقات في التخفيف من هذا الوباء، حتى ينحدر، ولقد حققنا الرقم (1) في عدد الفحوصات، وطالما قيادتنا لم تقصر، وبذلت قصارى جهدها في توفير مراكز الفحص، فلابد لنا ومن باب الإحسان أن نتكاتف معها، في تخفيف عدد المصابين والوفيات، باتباع التعليمات والاشتراطات، لأن الإجراءات التي اتخذتها كانت لصالح الجميع، وبالتالي فالمسؤولية تقع على الجميع، وإن كان تم تخفيف التعقيم الوطني إلا أنه من الواجب، أخذ الحذر، وارتداء الكمامات والقفازات، وأخذ المصليات الخاصة أثناء الذهاب للمساجد، وعدم التهاون لأنفي ذلك طاعة لولاة الأمر يثاب عليها الفرد، فقد قال الله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فمن أطاع الحاكم والقيادة الرشيدة فقد أطاع الله ورسوله الكريم.



الالتزام هو السبيل

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تهيب حنان محمد دسوقي «ممرضة» في وزارة الصحة ومن خط الدفاع الأول، بأفراد المجتمع الالتزام التام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على الجهود المبذولة من الجهات المعنية طوال الفترة الماضية، والتي أدت لابتعادهم عن أسرهم فترات طويلة، خلال مواجهتهم ومحاصرتهم انتشار الفيروس، قائلة: في ظروف جائحة كورونا نعمل قدر المستطاع لجعل الإحصائيات تصل إلى أدنى مستوى عدد ممكن من الإصابات، وطموحنا أن نصل إلى صفر حالة، وقد نجحنا في المطلوب فترة طويلة، إلى أن لوحظ في آخر الإحصائيات أن الأعداد في تزايد ملحوظ، وهذا يدل على عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، مع الاختلاط، والتقارب، وبالتالي قد تضطر الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الصارمة من جديد، كعودة الحظر، واستمرارية الدراسة والعمل عن بعد، وتقييد الحركة، بما لن يكون من مصلحة المواطن والمقيم على أرض الوطن الغالي، لذا أناشد الجميع بالالتزام، واتباع المعايير الوقائية للحفاظ على السلامة، وعودة الحياة الجميلة من جديد، خاصة أننا ككوادر طبية حرمنا من متعة الإجازة كباقي العاملين في الدولة، خلال التصدي للجائحة، وابتعدنا عن الأسرة، والأقارب، والأصدقاء، وتم نقل جزء كبير منا للعمل والتغطية في أماكن الشفاء التي حددتها وزارة الصحة للكشف المبكر عن المصابين، وأخذ عينات عشوائية من فئات المجتمع، لذا أتمنى من الجميع التعاون معنا، بالالتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على جهودنا المبذولة من الضياع دونما فائدة.



امتحان كبير



يقول الإعلامي د. حميد الزعابي رئيس لجنة التربية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: 435 إصابة بكورونا، هذا الرقم وضع علامات استفهام كبيرة بالأمس، جعلتنا نعيد حساباتنا، وترتيب أوراقنا مرة أخرى، فهل يعقل أن هناك لا مبالاة من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية، رغم كل الجهود التي بذلت، نحن أمام امتحان كبير، لابد أن ننجح ونخرج منه منتصرين، لأننا نتألم ونقلق كثيراً مع كل حصيلة يومية يتم تسجيلها ومع أي تجاوزات تهدد سلامة مواطنينا.

وإذا أردنا أن نعود إلى حياتنا فما علينا سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فلا نجعل من بعض التقاليد والمناسبات الاجتماعية غذاء للفيروس، يجب أن « نلتزم لننتصر» لأننا دون أن نتحمل مسؤولياتنا، وعنايتنا بأنفسنا وعوائلنا، فلا شيء سينجح، وهنا نؤكد أن المسؤولية مشتركة، فمحاربة هذا الفيروس تتطلب تكاتف الجميع لأننا لن ننتصر على كورونا إلا بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ولا ننسى أن الفيروس خفيّ لا نراه، فلنلتزم جميعاً لنصل إلى صفر إصابة، لأن قيادتنا الرشيدة تراهن على مستوى الوعي المجتمعي، وأخيراً الالتزام هو طريق النصر، فيما أشار الشاعر أحمد العسم إلى أنه حين فقدان التوازن، والتعجل، نرتكب الأخطاء، ونميل أكثر للانطلاق دون وعي وتفكير، فيما علينا الاستفادة من الفرص المتاحة، وتقدير الجهود القائمة والمبذولة، والعودة إلى ما كنا عليه من التزام وتقيد بالتدابير الوقائية، والصبر، والثبات، وعلى الكتاب ورفقاء الكلمة جميعاً الدور في توعية الناس بالكلمة التي تثير الإيجابيات في النفوس، وقراءة واستشراف المستقبل، وعليهم عرض تجاربهم خلال الحجر المنزلي، أو العزلة التي استفادوا منها، وأنتجت الكثير من الأعمال الأدبية في هذا الخصوص.