«الصحة العالمية» تنصح الأوروبيين بمكافحة «كورونا» بلا تدابير إغلاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا يمكنها مكافحة فيروس كورونا من دون عمليات إغلاق كاملة الآن، بعد أن أصبحت السلطات أفضل استعداداً واكتسبت المعرفة حول كيفية مواجهته في الأشهر الأخيرة. وقال رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، للصحفيين: «من خلال التدابير الأساسية المتخذة على الصعيد الوطني والتدابير الإضافية المستهدفة، نحن في وضع أفضل بكثير للقضاء على البؤر المحلية للفيروس»، مؤكداً: «يمكننا إدارة الفيروس والحفاظ على تشغيل عجلة الاقتصاد ونظام التعليم».

وشدد كلوج على أهمية إعادة فتح المدارس مع عودة البلدان إلى وضعها الطبيعي تدريجياً، مشيراً إلى العواقب السلبية لإغلاق المدارس على الأطفال.

واستبعد وزير التربية الفرنسي تأجيل موعد بدء العام الدراسي بسبب الارتفاع الكبير لحالات العدوى. كما أعلن أن وضع الكمامات سيكون إلزامياً في الصفوف حتى وإن كانت قواعد التباعد الاجتماعي محترمة، لكنه أوضح أن تدابير العزل لن تطبق «في دور رعاية المسنين ولا خارجها»، مشيراً إلى إجراءات عزل محددة «لإنقاذ أرواح» الأكبر سناً.

وفي إيرلندا قدم وزير الزراعة دارا كاليري، استقالته بسبب حضوره هذا الأسبوع مناسبة اجتماعية مع أكثر من 80 شخصاً انتهكوا القواعد الصحية. واعتذر كاليري عن حضوره مأدبة عشاء في فندق استضافتها جمعية الجولف في البرلمان الإيرلندي، بعد يوم من تشديد الحكومة بشكل كبير للقيود الصحية.

ودفعت قفزة في حالات العدوى، الهند، قرب حاجز ثلاثة ملايين إصابة، مما كثف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى خلال اليومين المقبلين، في وقت تحتفل فيه مومباي بمهرجان ديني. وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و910 آلاف حالة. وزاد عدد الوفيات بواقع 983 ليصل إلى 54,849 حالة إجمالاً.

من جانبها، ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد، بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوماً. وعلى الرغم من تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات. وقال البعض، إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضاً. وهذه هي ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

(وكالات)