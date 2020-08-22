زهرة البلوشي: الإماراتية جاهزة لكل المناصب.. ولديها كل القدرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

«الإماراتية جاهزة لكل المناصب، وليس الإدارية فقط، بل القيادية والأمنية أيضاً، ولديها كل القدرات. وشرف كبير لنا أن نخدم الوطن والمجتمع»؛ بهذه الكلمات بدأت الملازم أول زهرة البلوشي، مسؤولة الشرطة النسائية في الإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ. التي أكدت جاهزية الشرطة النسائية لتولي أية مهمة تسند إليها، وكفاءتها العالية في التأقلم مع صعوبات العمل الميداني، من الجمهور، أو الازدحام، أو ارتفاع درجات الحرارة.

وتقول زهرة إنها بدأت العمل الشرطي عام 1997، وتخرجت في كلية الشرطة برتبة رقيب أول، وعملت في البداية في مطار دبي، ثم تدرجت في وظيفتها، لتصل إلى رتبة ملازم أول في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وأشارت إلى اختيارها لفريق الحماية، بعد مشاركتها في عدد من التدريبات والدورات التي كان لها أثر كبير في صقل خبراتها ورفد معارفها ومهاراتها. وأضافت أنه على الرغم من الصعوبات التي رافقت التحاق ابنة الإمارات بالعمل الشرطي، وعدم تقبّل المجتمع هذه الفكرة في بدايتها، فإن إيمان الإماراتية بقدراتها الذاتية، والدعم المستمر والرعاية المتواصلة، مكنتها من تحقيق التميّز والنجاح.

وأوضحت أن أهم الدورات التي تخضع لها منتسبات فريق الحماية: الدفاع عن النفس، والتمارين الرياضية، ولغة الجسد، والإسعافات الأولية، والبروتوكول واللغات المختلفة كالإنجليزية والألمانية.

وأضافت: حبي للتحدّي والإصرار، كان دافعاً ومحفزاً للالتحاق بالعمل الشرطي، ومع أنني زوجة وأم لأربعة أولاد وبنتين، فإنني أوفق بين حياتي العملية وبيتي، ولا أجد صعوبة في ذلك، كما يظن بعض الناس، لأن تنظيم الوقت يساعد على اجتياز العمل اليومي.

وترى زهرة أن الإماراتية شقت طريقها في مسيرة التميز التي لا تفرق بين رجل وامرأة، لأن الأفضلية تكون للمبادرات البناءة والعمل المخلص. وتؤكد أن الفريق الإماراتي لحماية الشخصيات، نتاج جهد اضطلعت به شرطة دبي التي أرست قواعده وقدمت له الدعم، ليكون رمزاً يُحتذى في الوطن العربي والعالم. وتؤمن بأن الشرطية المسؤولة عن حماية الشخصيات المهمة، وتأمين المناسبات والنشاطات لها دور كبير.

ولفتت إلى اقتدائها بمن حققوا نجاحاً وتميّزاً في العمل الشرطي، قائلة: حرصت على الاطلاع على معظم التجارب الناجحة التي سبقتني، للاقتداء بها، لأحقق حلمي في ترك بصمة تذكر في العمل الشرطي، وأكون واحدة ممن حققن نجاحات متميّزة.