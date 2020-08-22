شكرا لقرائتكم خبر عن قناع عين يراقب صحة الجسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية، قناع عين؛ لقياس نبضات القلب وحركة العين، وفحص اضطرابات النوم، والصحة العقلية، والأمراض العصبية التنكسية والفصام، وهو مزيج من شبكة أقطاب كهربائية مع مستشعر ضغط، إضافة إلى تحسين دقة الألعاب وسماعات الواقع الافتراضي واستخدامها.
ويحتوي القناع «شيسما» على خمسة أقطاب «هيدروجيل» من الفضة، يطلق عليها «تاج ترودز»، وهو مكون إلكتروني يستعمل في تضخيم الإشارة والعامل الرئيسي في ترجمة الإشارات البيولوجية، القائمة على الأيونات إلى تيار كهربائي.
ويحتوي القناع على مستشعر ضغط يوضع فوق الشريان؛ لمراقبة النبض كوكيل لوظيفة القلب، مع ربط كافة القياسات بوحدتي تحكم دقيقتين بخيوط فضية مقاومة للماء كموصلات. واختبر العلماء القناع الجديد على الأشخاص أثناء المضغ والحديث وتحريك الرأس والعين، وغسل القناع 15 مرة ولم يجدوا أي تدهور في الأداء.
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