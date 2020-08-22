مركز «معين» يعزز التأهيل عن بعد لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



كشفت وزارة تنمية المجتمع عن دور مركز «معين» في إسناد مبادرات وخدمات الوزارة التي تقدمها لأصحاب الهمم على مستوى الدولة ضمن مبادرة التأهيل عن بُعد، وذلك في إطار دعم تعليم أصحاب الهمم في المنزل، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم: إن الوزارة حرصت على الاستفادة من خدمات مركز «معين» في توفير الأجهزة والتطبيقات لدعم التعلم عن بعد، إذ تم توفير 60 تطبيقاً تعليمياً، و30 دورة ومواد مرئية، و120 جهازاً لدعم التعلم عن بعد، وأن عدد المستفيدين من خدمات مركز «معين» خلال الفترة الماضية بلغ 823 طالباً وطالبة، إضافة إلى 240 معلماً ومعلمة.

أجهزة «آيباد»

وأضافت في حديثها ل ”الخليج 365” أن مركز معين يعد ذراع إسناد نوعية في دعم وتطوير عملية التعلم عن بعد للطلبة من أصحاب الهمم، حيث إنه عمل على مجالات مختلفة منذ بداية تطبيق الوزارة لقرار التعلم عن بعد، المجال الأول في دعم الطلبة من خلال تزويدهم من بأجهزة «آيباد»، بعد أن قام بإعداد الأجهزة اللوحية وتزودها بأكثر من 60 تطبيقاً تعليمياً، أغلبها صمم لأصحاب الهمم، وتم توزيع 99 جهاز «آيباد» على الطلبة في مختلف المراكز.

أما المجال الثاني فهو دعم أولياء الأمور عن طريق إعداد فيديوهات تعليمية، حيث بادر المركز بإعداد فيديوهات متنوعة، منها فيديو حول كيفية خلق بيئة تعليمية منزلية لأصحاب الهمم، وأيضاً حول شرح بعض التطبيقات والخواص الموجودة في أجهزة «آيباد».

تدريب المعلمين

وفي المجال الثالث تم دعم المعلمين والأخصائيين من خلال تدريبهم عن بعد، إذ قام المركز بإعداد 30 فيديو تعليمياً لمجموعة من المعلمين والأخصائيين الجدد الملتحقين بالعمل لدى الوزارة خلال العام الدراسي 2019-2020، حيث يتولى المركز مهمة طرح فيديو تعليمي بشكل يومي لهذه الفئة حول كيفية استخدام أجهزة التكنولوجيا المساندة، وأيضاً يطرح استبياناً يومياً لتقييم البرنامج التدريبي، إضافة إلى اختبار أسبوعي لهذه الفئة من الموظفين لفهم مدى استيعابهم للمادة التعليمية المقدّمة لهم.

وفي المجال الرابع تعقيم الأجهزة، حيث بادر مركز معين التابع لوزارة تنمية المجتمع، خلال الفترة الأولى من تطبيق قرار التعلم عن بعد، بتعقيم أكثر من 120 جهازاً كانت وزعت سابقاً على مختلف مراكز أصحاب الهمم، لمنع انتقال أي عدوى للطلبة بعد عودتهم للدراسة في المراكز.

مهام نوعية

وأوضحت وفاء حمد بن سليمان أن مركز «معين» للتكنولوجيا المساندة لأصحاب الهمم، يؤدي مهام نوعية من خلال ربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز إمكانياتهم وزيادة وإثراء قدراتهم على التواصل والتفاعل مع بيئتهم ومحيطهم ومجتمعهم، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الدمج بصورة واقعية وملموسة.

وأضافت: يهدف المركز، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات، إلى توفير وسائل وتقنيات حديثة متطورة تمكّن الطلبة من أصحاب الهمم على التواصل مع عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال مجموعة من الأجهزة والأدوات والتطبيقات الذكية، وهي مجموعة الاتصال المعززة والبديلة (AAC)، والتي تشمل وسائل الاتصال التي تُستخدم مع مجموعة واسعة من الإعاقات في الكلام واللغة، بما في ذلك الإعاقات الخلقية مثل الشلل الدماغي، والتوحد والاضطرابات النمائية والقصور الفكري، والتصلب الجانبي الضموري.

ويتوفر في المركز مجموعة مميزة من الموارد والوسائل التعليمية والتقنيات مثل التحكم بجهاز الكمبيوتر بالعين، وبرامج يتم تكييفها حسب الحالة، ولوحات مفاتيح والفأرة البديلة لأصحاب الهمم من الفئة الجسدية، ومجموعة من الخيارات للنفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم. يضاف إلى ذلك التطبيقات الذكية بما فيها الاختبارات، والتي تساعد على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بطرق جاذبة ومشجعة ومبسطة يتم تكييفها لتناسب حاجة كل طالب. وتستخدم هذه التطبيقات في التعلم والتأهيل التشخيص، وتكييف البرامج حسب احتياج كل طالب.