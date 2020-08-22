مدينة ليبية تنتفض ضد «الإخوان» في طرابلس وتركيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينة الزاوية الليبية للجمعة الثانية على التوالي، موجة احتجاجات ضد تدني المعيشة والخدمات، وانقطاع الكهرباء، وشح السيولة، وسداد رواتب المرتزقة السوريين الموالين لحكومة فائز السراج في طرابلس بالدولار من قوت المواطن.

وخرجت أمس، مظاهرة جديدة في المدينة تخللها حرق للإطارات في منطقة اسبان، وإغلاق طرق، ردت عليها مجموعة تابعة لداخلية الوفاق بإطلاق الرصاص الحي، والاعتداء على المتظاهرين، ما زاد الاحتقان والسخط في المدينة، وفق صحيفة المرصد الليبية.

إلى جانب ذلك، ارتفع منسوب التململ والاستياء بين صفوف الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية، وسط تنامي القلق على مصيرها ومستقبلها، على خلفية الاعتماد المتزايد لطرابلس على المرتزقة السوريين ونقلهم من جبهات القتال إلى معسكرات التدريب الرسمية.

وفي هذا السياق، وجّه فرج مصطفى اخليل، وهو أحد قياديي ميليشيات مصراتة، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى المرتزقة السوريين الذين وصفهم ب«القمامة التي جاء بها الأتراك».

كما اشتكى من تصاعد نفوذهم في مدن الغرب الليبي خاصة في العاصمة طرابلس، مستغرباً مواصلة حكومة الوفاق التعويل عليهم، عبر توسيع نشاطاتهم ومنحهم أدواراً أخرى غير التي جاؤوا من أجلها.

وفضح المتحدث في تدوينة نشرها، مساء أمس الأول الخميس، على صفحته الرسمية ب«فيسبوك»، أماكن وجود المرتزقة في طرابلس قائلاً «يومياً ومع كل صباح باكر في طرابلس تسمع تدريبات وصيحات.. من جاء بهم الأتراك في كلية الشرطة ومعسكر اليرموك، الآن يجري تحميل معسكر البحرية في تاجوراء، والسؤال هل أصبحت ليبيا مقراً ومكبّاً للنفايات البشرية حسب الاتفاق» (في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا لتعزيز التعاون العسكري).

وتابع متسائلاً «لماذا لم يتم تدريب كوادر الجيش الليبي في هذه المعسكرات المذكورة، وما الغاية والاستفادة من تدريب هذه الخردة البشرية والحرب متوقفة منذ أشهر ولا وجود لهم في الجبهة وغير مرغوب فيهم»؟

إلى ذلك، دعا اخليل، ميليشيات العاصمة طرابلس إلى ضرورة التحرك لوقف هذا التمدد التركي الذي يقوده المرتزقة السوريون في مناطق نفوذهم قائلاً «الموضوع خطير ونتائجه ليست الآن وخاصة أنا أخاطب الميليشيات في طرابلس».

وتشعر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق سواء التابعة لمدينة مصراتة أو طرابلس بالقلق من أن المرتزقة السوريين قد حوّلوا تركيزهم من القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق إلى العمل على الاندماج في المؤسسات الأمنية الرسمية، وهو ما يعني التهميش وحصر دورها وسحب البساط منها مستقبلاً.

(وكالات)