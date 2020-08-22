سيؤول تسمح باستمرار العمل على دواء محتمل يعتمد على البلازما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، إنها أعطت الضوء الأخضر لشركة «جرين كروس كوربورايشن» الكورية الجنوبية، للبدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية لعقارها التجريبي لعلاج فيروس كورونا ببلازما الدم.

وستختبر التجارب سلامة وفاعلية الدواء في 60 مريضاً يعانون أعراضاً مزمنة، ومضاعفات حادة مثل الالتهاب الرئوي، وفقاً للشركة. وتم السماح للشركة بالبدء في المرحلة الثانية بعدما تخطت بنجاح، اختبارات تجارب المرحلة الأولى. والعلاج بالبلازما الذي تطرحه الشركة، هو الأول في البلاد الذي يدخل المرحلة الثانية من التجارب، للعثور على علاج لفيروس «كوفيد 19».

من جانب آخر، قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، إن سلطتي بيرو والمغرب وافقتا على المشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح محتمل لمرض «كوفيد 19» تطوره الشركة. وتسمح تجارب المرحلة الثالثة التي تضم عادة آلاف المتطوعين، للباحثين بجمع بيانات حول فاعلية اللقاحات المحتملة، من أجل الحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية.

وأعلنت الحكومة الدنماركية أنها انضمت إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي مع مجموعة «أسترا زينيكا» السويدية البريطانية لإنتاج الأدوية، لضمان الحصول على حصتها من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي منتصف يونيو تفاوضت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا بشأن اتفاق مع «أسترا زينيكا» باسم الاتحاد الأوروبي، لضمان الحصول على 300 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد «كوفيد 19». وأعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكي خلال مؤتمر صحفي: «إذا تبين أن اللقاح فعال وآمن، ستتلقى الدنمارك جرعات كافية لتلقيح 2,4 مليون دنماركي». وأكد أن «الهدف هو التحقق من تأمين لقاح لكل الشعب الدنماركي» في بلد يقدر عدد سكانه ب5,8 مليون نسمة.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، إن نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا «سبوتنيك-v» قد تغيرت. وأضاف: «لقد رأينا تغييراً كبيراً في نبرة منظمة الصحة العالمية. في البداية، لم تكن لديها معلومات كافية عن اللقاح الروسي، والآن تم إرسال معلومات رسمية، وسيعملون على تقييمها». وأوضح المسؤول الروسي أنه لا يرى أي عوائق أمام الجهات التنظيمية في البلدان الأخرى، للموافقة على اللقاح الروسي دون إذن منظمة الصحة العالمية. (وكالات)