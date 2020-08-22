وفد أممي يلتقي كيتا.. والعسكريون يفرجون عن محتجزين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمح منفذو انقلاب مالي، أمس الأول الخميس، للأمم المتحدة بلقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما أفرجوا عن اثنين من الشخصيات المحتجزة، قبل وصول وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى باماكو؛ للمطالبة بعودة النظام الدستوري، في وقت تواصل فيه التنديد الدولي بالانقلاب، كما علقت واشنطن التعاون العسكري مع مالي.

وذكرت مجموعة دول غرب إفريقيا، أمس الجمعة، في باماكو، أن وفدها يتقدمه الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، يرافقه رئيس مفوضيتها جان-كلود كاسي برو، ووزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر»: «مساء أمس الجمعة، توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته؛ لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا إلى جانب معتقلين آخرين». ويُعتقل كيتا وسيسيه في فيلا في كاتي من دون جهاز تلفزيون ولا راديو أو هاتف، فيما يتم احتجاز بقية المعتقلين في مركز تدريب؛ حيث ينامون على فرش، ويتابعون التلفزيون، بحسب شهود عيان للزيارة.

وقالوا: إن كيتا البالغ 75 عاماً «بدا متعباً، ولكنه بنفس الوقت يبدو مرتاحاً»، واصفين ظروفه ب«المقبولة». ومن بين المعتقلين، وزير الدفاع إبراهيم ضاهرو ديمبيلي، ووزير الأمن مبمبا موسى كيتا، ورئيس الجمعية الوطنية موسى تيمبين، إضافة إلى قائدي الجيش وسلاح الجو.

من جهته، صرّح مسؤول بالمجلس العسكري، أنه سمح لفريق حقوقي تابع للأمم المتحدة بزيارة المعتقلين ال19 في كاتي، بينهم كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه. وأوضح المصدر: إن المجلس أطلق سراح وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي، وسابان محمودو السكرتير الخاص لكيتا. وأضاف: «أطلقنا سراح اثنين من السجناء. ولا يزال هناك 17 في كاتي. هذا دليل على احترامنا لحقوق الانسان».

وجاءت الأنباء عن إطلاق سراحهما قبل وقت قصير على مسيرات حاشدة، ينظمها ائتلاف حركات احتجاج دأبت على المطالبة باستقالة كيتا، «للاحتفال بانتصار شعب مالي». وكان جنود متمردون اعتقلوا كيتا إلى جانب مسؤولين آخرين، الثلاثاء الماضي، في كاتي. وأعلن العسكريون تشكيل «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» بقيادة الكولونيل أسيمي جويتا، وتعهدوا بتشكيل مجلس انتقالي، وإجراء انتخابات. وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري، أنه سيتم تشكيل «مجلس انتقالي مع رئيس انتقالي سيكون إما عسكرياً وإما مدنياً».