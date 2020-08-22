37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يصل لـ 6885

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الجمعة، تسجيل 37 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ليصل اجمالي الاصابات في البلاد إلى 6885 إصابة مؤكدة. وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أنه وبعد أجراء 466 فحصا تم تسجيل 63 حالة شفاء، ليصل اجمالي حالات التعافي إلى 6186 شخصا والوفيات لـ158 وفاة في حين يتابع 541 علاجهم في المستشفيات.

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