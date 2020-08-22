شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطرح مناقصة لاستيراد المنتجات البترولية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح السودان، للمرة الأولى، مناقصة لاستيراد الوقود عبر عطاء أجرته وزارة الطاقة والتعدين، علما بأن السودان كان ينتهج سياسة الشراء المباشر للمنتجات البترولية.

وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، أنه تم إجراء عملية فرز عطاء توريد المنتجات البترولية لفترة شهر سبتمبر، بحضور عالي المستوي من وزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية وبنك السودان والمستشارين القانونين ومناديب كافة الشركات التي تقدمت للمنافسة في العطاء.

وأضافت: "جرت عملية الفرز، لأول مرة، بشفافية تامة وعلنية نالت ثقة كافة الشركات المشاركة في العطاء".

من جهته، أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان، حرصه التام على اتباع المنهجية والشفافية والعدالة في كافة خدمات الوزارة من عطاءات وتعينات وغيرها، مشيرا إلى أن عملية الفرز اتبعت كافة الأسس والضوابط بكل شفافية في عطاء طلبيات شهر سبتمبر.

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وطلب من الشركات التي لم يحالفها الحظ في هذه المرة أن تشارك في العطاء، الذي تم طرحه في وسائل الإعلام العالمية؛ لتغطية حاجة السودان لستة أشهر.

من جانبه، قال عبداللطيف عثمان المدير التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية، إن المحفظة تتكون من شركات وبنوك وطنية تعمل على تمويل حاجة البلاد من السلع الاستراتيجية بدافع خدمة الوطن، مشيدا بالمشاركة الواسعة لشركات توريد المنتجات البترولية في أول عطاء لمنتجات بترولية يتم فرزه بكل شفافية.

وذكرت وزارة الطاقة والتعدين، أنه تم فتح مظاريف العطاء الأول الخاص بالمنتجات البترولية لشهر سبتمبر، حيث سحبت كراسة الشروط 28 شركة عالمية ومحلية، تقدمت 16 منها بعروضها، وسوف تتواصل عملية الفرز والترسية في الأيام القادم.

يذكر أن السودان طرح عطاء ثانيا للشركات العالمية لاستيراد منتجات لستة أشهر، من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.