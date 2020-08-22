العراق.. مقتل مسلحين من "داعش" بغارة للتحالف قرب بغداد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل مسلحين من "داعش" في غارة شنها التحالف الدولي على تجمع للتنظيم الإرهابي، قرب العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان، أنه "بناء على معلومات استخبارية وبموافقة قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أن "الغارة أسفرت عن مقتل جميع الإرهابيين المتواجدين في المكان (لم يحدد عددهم)".

وفي يوليو/ تموز الماضي، شهد نفس القضاء، مقتل العميد الركن بالجيش العراقي علي غيدان، بهجوم قناص، تحمل مسؤوليته التنظيم الإرهابي.

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وفي سياق متصل، أُصيب 4 جنود عراقيين في تفجير استهدف دوريتهم، بمحافظة ديالى (60 كم شرقي بغداد)، وفق ما ذكر مصدر أمني للأناضول.

وقال النقيب بشرطة المحافظة، جعفر الوائلي، إن "عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالي، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح طفيفة".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 21:10 ت.غ.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.