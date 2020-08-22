إصابة 3 أشخاص في انفجار قرب خيام المحتجين جنوبي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أصيب 3 أشخاص على الأقل، الجمعة، في انفجار عبوة صوتية قرب خيام المحتجين بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول، إن "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم مستهدفة خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، التابعة للمحافظة".

وأضافوا، أن "ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء الانفجار".

وفي ذات السياق، قالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الداخلية)، في بيان، إن العبوة الصوتية كانت مثبتة في دراجة نارية.

Advertisements

وخلال الفترة الماضية، جرى اغتيال عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالعراق، بينهم تحسين أسامة (مناهض لإيران)، وريهام يعقوب، وفلاح الحسناوي، بمحافظة البصرة (جنوب).

ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.



وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.