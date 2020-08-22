شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها السوائل القابلة للاشتعال.. «البريد» يوضح المواد المحظور شحنها (فيديو جراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت مؤسسة البريد السعودي فيديوجراف يوضح المواد المحظور شحنها، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة. وأوضحت مؤسسة البريد أنه يُمنع نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات. كما يحظر نقل السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة. Advertisements وتُمنع المواد السائلة الحارقة، مثل البطاريات السائلة وزئبق حمض الهيدروكلوريك، وأسطوانات الغاز وأسطوانات تعبئة القداحات بالبوتان والإسبراي وغيرها من الغازات المضغوطة. ويحظر البريد شحن المواد المؤكسدة مثل مساحيق التبييض، إضافة إلى مواد أخرى مثل حليب الأطفال والآثار والقطع التاريخية والأدوية البشرية المصنعة محليا.

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