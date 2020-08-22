شكرا لقرائتكم خبر عن «العمار» يوضح طريقة لاستعادة حاسة الشم لدى المتعافين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن حاسة الشم تعود للمُصاب بفيروس كورونا خلال أيام أو عدة أسابيع بعد تعافيه من الفيروس.
وأضاف العمار في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أنه يمكن استعادة حاسة الشم بعد أسبوعين من فقدانها بشم روائح مختلفة:(عطور – بصل) من أجل تحفيز العصبالمسؤول عن الشم.
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