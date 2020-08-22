شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى مكثف فى محيط البرلمان العراقى بالبصرة بعد محاولة إحراقه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة، استنفارا أمنيا وانتشارا مكثفا للرجال الأمن بعدما أضرم مجهولون النيران في مكتب البرلمان، الجمعة، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

وتداول نشطاء عراقيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى جانب حسابات تابعة لوسائل إعلام عراقية، مقاطع فيديو وصور ترصد لحظة انتشار قوات الأمن في محيط مكتب مجلس النواب بالبصرة بعد إضرام النيران عليه.

وفي وقت سابق، احتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

وحاول المئات من المتظاهرين اقتحام مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، فيما فتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.

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على صعيد آخر، تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، فيديو وصورا ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة ذي قار جنوبي العراق.

وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العبوة انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم، ولم تعلن الحكومة العراقية أو السلطات المحلية عن تفاصيل الحادث، فيما بثت قناة الرافدين، صور أولية للانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.



انتشار أمني مكثف في محيط البرلمان العراقي بالبصرة (1)



انتشار أمني مكثف في محيط البرلمان العراقي بالبصرة (2)



انتشار أمني مكثف في محيط البرلمان العراقي بالبصرة (3)