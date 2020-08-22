شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الكنيست الإسرائيلي لـ"سكاى نيوز": قطر لديها علاقات مع تل أبيب منذ 1995 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلي أفيدار عضو الكنيست الإسرائيلي، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاى نيوز"، إن "قطر كذبت على الدول الإسلامية عندما قالت أنها أغلقت السفارة الإسرائيلية عام 2005 وهذه هو إسلوبها في الكذب".
وأضاف، إيلي أفيدار، أن النظام القطري يدعم الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وحماس وجبهة النصرة، مؤكد أن العلاقات الإسرائيلية القطرية من قبل عام 1995.
النظام التركى يدعو كل يوم الجانب الإسرائيل للجلوس على طاولة الحوار في أنقرة وفتح مجالات الاستثمار والاقتصادية بين البلدين، لكنها تعيش الدور العثماني القديم.
ووصف اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ "التاريخي والمهم" نظرا لدور الإمارات في مواجهة النظام الإيران وعملاءها وحماية الخليج، مؤكد أن الاتفاق مهم للغاية في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وأكد عضو الكنيست الإسرائيلي، أن النظام الإيران يريد حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول من خلال عملاءها في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الكنيست الإسرائيلي لـ"سكاى نيوز": قطر لديها علاقات مع تل أبيب منذ 1995 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.