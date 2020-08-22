شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور لانفجار ساحة الحبوبى بمحافظة ذي قار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، فيديو وصورا ترصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة ذي قار جنوبي العراق.

وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العبوة انفجرت على إحدى خيام المعتصمين وتسببت بجرح ثلاثة منهم، ولم تعلن الحكومة العراقية أو السلطات المحلية عن تفاصيل الحادث، فيما بثت قناة الرافدين، صور أولية للانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

لكن حساب منسوب لـ خلية الإعلام الأمني العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار إلى انفجار عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، مما أدى الى جرح إثنين من المواطنين بجروح خفيفة.

على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية إن محتجين في مدينة البصرة بجنوب العراق أضرموا النار في مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم، بحسب رويترز.

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واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية. وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.



انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار بالعراق (1)



انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار بالعراق (2)



انفجار في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار بالعراق (3)