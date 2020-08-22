شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الأخبار عن رفض الجيش الليبى وقف إطلاق النار غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، صحة المعلومات عن رفض قواته وقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبى، في تصريحات لفضائية "روسيا اليوم"، إنه لم تصدر أي تصريحات عنه بخصوص ما أعلن عن وقف إطلاق النار بشكل متزامن من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب. Advertisements ووصف المسماري الأخبار التى تناقلتها مواقع عن رفض "الجيش الليبي" إعلان وقف إطلاق النار بغير الصحيحة.

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