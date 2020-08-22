برلمانى ليبى: وقف إطلاق النار يسهم فى الحل لتشكيل حكومة موحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب عضو مجلس النواب الليبي، نائب رئيس البرلمان العربي أبو صلاح شلبي بوقف إطلاق النار المعلن عنه من جانب السراج رئيس حكومة الوفاق الليبى وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، وقال فى تصريحات خاصة ”الخليج 365”، "ما ورد في البيانان ربما يسهم في وضع أسس الحل للأزمة الليبية".
وأضاف شلبي: "في ظل المساعي التي تقوم بها الدول الصديقة والشقيقة لحل الأزمة الليبية بما يتفق مع القرارات الدولية ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة بشأن حل للأزمة في ليبيا اعتقد أن ما ورد في البيانان ربما يسهم فى وضع أسس الحل وبدء التفاوض بين الأطراف لتشكيل حكومة موحدة وتوزيع عادل للثروة بين كافة أبناء الشعب، وأيضا تفكيك المجموعات المسلحة".
كانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.
وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".
وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
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