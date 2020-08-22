شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعلان وقف إطلاق النار فى الأراضى الليبية تطور إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، أن إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية. وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".



أنور قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر

يشار إلى أن وزير الداخلية الليبي، فتحى باشاغا، اليوم الجمعة، رحب بإعلان وقف إطلاق النار في الأرضي الليبية وكتب باشاغا على تويتر: "اتفاق وقف اطلاق النار برعاية و دعم الدول الشقيقة و الصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة و نتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا و أوروبا و تركيا و مصر و قطر و الأمم المتحدة و نستطيع جميعاً تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء و الأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا"

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وفى وقت سابق قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف باشاغا فى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسى جاد يؤدى إلى تسوية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة وعلقت بلومبرج على وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه اليوم الجمعة، وقالت إنه يثير آمالا بإنهاء حروب الوكالة التى تشهدها ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.