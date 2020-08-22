شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة فى لبنان تتحول لمظاهرة حاشدة ضد حسن نصر الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع اللبنانيون قتيل المشاجرة التى وقعت بين مناصرى حركة أمل وحزب الله مؤخرا، وخلال الجنازة انتفض المشيعون ضد حزب الله اللبنانى، حيث شهدت الجنازة هتافات غاضبة ومناهضة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة منصة تويتر، مقطع فيديو يرصد لحظة تشييع جنازة حسن خليل الذى قتل فى الاشتباكات، ببلدة لوبيا جنوب لبنان، حيث هتف المشيعون "لا إله إلا الله، نصر الله عدو الله".

وتأتى الهتافات المعارضة والمناهضة لحزب الله اللبنانى، بعد حملة إدانات واتهامات عقب التفجيرات التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت فى الآونة الأخيرة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف المصابين والمشردين من منازلهم.



جنازة في لبنان تتحول لمظاهرة مناهضة لـ حسن نصر الله

على صعيد آخر، دعا الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، "حزب الله" إلى تسليم سليم عياش الذى أدانته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى، محذرًا فى نفس الوقت، من أن "دويلة حزب الله" أصبحت أقوى من الدولة اللبنانية.

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وقال الرئيس اللبناني السابق - في تصريح له عقب لقاء عقده مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى - إن الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار ميناء بيروت البحرى هم "شهداء فشل الدولة اللبنانية فى كافة المجالات"، مشيرًا إلى أن هذا الفشل مرجعه عدم تطبيق الدستور والفراغ المتكرر الذى عاشه لبنان فى الاستحقاقات الدستورية.



جنازة في لبنان تتحول لمظاهرة مناهضة لـ حسن نصر الله

وأضاف: "تستقيل الحكومة فنبقى شهورًا لتشكيل حكومة جديدة حتى أننا نخالف الدستور بطريقة إجراء الاستشارات الملزمة للتأليف .. يُنهي رئيس جمهورية عهده فلا نتمكن من انتخاب رئيس آخر. أنا أرى أنه لا يوجد أفضل من تطبيق الدستور"، وأشار إلى أن الفراغ الممتد الذى شهده لبنان فى السنوات الأخيرة أدى إلى وقوع مآس كثيرة، لافتًا إلى أن دخول تنظيم "داعش" الإرهابى جاء فى فترة الفراغ الرئاسى، وتخزين المتفجرات التى دمرت العاصمة بيروت جاء أيضًا فى فترة الفراغ الرئاسى.

وأكد أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على المردود الاقتصادى، وترتب عليه عدم التزام لبنان بالتعهدات تجاه دول العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتزام لبنان الحياد فى الصراعات الإقليمية، والاستراتيجية الدفاعية، وإغلاق الحدود بين لبنان وسوريا أمام المسلحين.



جنازة في لبنان تتحول لمظاهرة مناهضة لـ حسن نصر الله