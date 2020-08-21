اشتباكات بين مسلحين موالين لتركيا في سوريا ومقتل مدنيين

موسكو - سبوتنيك. وقال شيربيتسكي في إحاطة: "رصدنا اشتباكات عديدة بين وحدات مختلفة للمسلحين نتج عنها مقتل مدنيين. تؤدي هذه الأعمال غير القانونية إلى أزمات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق وتعرض حياة الآلاف من المدنيين السوريين للخطر".
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وأشار رئيس مركز المصالحة إلى أن مسلحي الجماعات الموالية لتركيا ينهبون الممتلكات الخاصة للمواطنين، بما في ذلك المحاصيل التي حصدوها، ومعدات مرافق المياه والكهرباء.
كما دعا شيربيتسكي الجانب التركي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا، ووقف الأنشطة الإجرامية للتشكيلات المسلحة التابعة لها.
وقال شيربيتسكي: "ندعو الجانب التركي لاتخاذ إجراءات ضمان النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته، ووقف الأنشطة الإجرامية للتشكيلات المسلحة التابعة له".
وأشار شيربيتسكي في بيان مركز المصالحة إلى رصد حادث نهب في مدينة رأس العين من قبل مسلحي تشكيل "فرقة حمزة"، الذين قاموا بسرقة 500 متر من أسلاك الكهرباء بغرض بيعها، وعدد كبير من الأنابيب المخصصة لأنظمة الري.
وقال شيربيتسكي: "ندعو الجانب التركي لاتخاذ إجراءات ضمان النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته، ووقف الأنشطة الإجرامية للتشكيلات المسلحة التابعة له".
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