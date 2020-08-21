جرحى إثر تفجير يهز الناصرية جنوبي العراق

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية، انفجرت في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العاصمة بغداد.
© Sputnik . Nazek Mohammed
وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعد ساحة الحبوبي، من أبرز ساحات الاعتصام في جنوب العراق، والذي تشهد مظاهرات مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات والقصاص من المتطورين بقتل المتظاهرين في وسط وجنوبي البلاد.
© Photo / Iraqi Security Media Cell
مكان التفجير في الناصرية
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مناطق متفرقة من ذي قار وكربلاء والنجف والبصرة وميسان احتجاجات وقطع للطرق الدولية الرابطة مع العاصمة بغداد، بعد تزايد عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين في تلك المحافظات في الآونة الأخيرة.
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