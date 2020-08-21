توجيه من السيسي بشأن أحد المواطنين

وأمر السيسي بعلاج المواطن، محمود سمير، على نفقة الدوالة، الذي يعاني من سمنة مفرطة، ويتجاوز وزنه 257 كيلوغراما، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ويجلس محمود سمير من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية قعيدا في منزله حاليا بسبب وضعه الصحي، وعدم قدرته على الحركة بمفرده، كما أنه فقدَ عمله ووظيفته كخباز في أحد الأفران، وبات على حد قوله: "لا يستطيع ممارسة حياته".

وجاء قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن محمود سمير كاستجابة سريعة منه لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية بشأن حالته.

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وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ناشد المصريين، على هامش افتتاحه مدينة الروبيكي الصناعية في شهر يوليو/ تموز، بضروة ممارسة الرياضة ما أمكن، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ودعم المناعة.

وقال: "نتيجة الإغلاق لشهور كلنا وزننا زاد قليلا... ستندهشون أننا نقول هذا... وزننا زاد لأن الجميع جلس في المنزل.. نلعب رياضة لكي تزيد المناعة ونتخلص من الوزن الزائد".