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إصابات فى انفجار بساحة الحبوبى وسط الناصرية بمحافظة ذى قار بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع انفجار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار أدى لسقوط إصابات بين المدنيين بالعراق. 

وكان شاهد من رويترز ومصادر أمنية قال إن محتجين في مدينة البصرة بجنوب العراق أضرموا النار في مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

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واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.

 

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