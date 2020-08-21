شكرا لقرائتكم خبر عن محاور "إعلان القاهرة" مفتاح السلام في ليبيا ووقف إطلاق النار.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، ومبادرة سلام تقترب منها ليبيا بعد قرار حكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار فى عموم البلاد، بفضل الجهود التي أقدمت عليها مصر عربياً ودولياً، منذ صدور إعلان القاهرة بعد تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن "الجفرة - سرت" خط أحمر، وهو ما تحول إلى واقع ملموس على الأرض.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على تفاصيل محاور وبنود إعلان القاهرة والتى سبق وأن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى السادس من يونيو 2020، لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.

1- وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.

2- وقف إطلاق النار اعتبارًا من 8 يونيو 2020.

3- استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.

4- احياء المسار السياسي واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.

5- دعم المؤسسة العسكرية وإعادة سيطرة الدولة للمؤسسات الوطنية.

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6- قرارات المجلس الرئاسي الجديد بالأغلبية.

7- تشكيل مجمع انتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب.

8- كل إقليم يختار ممثل للمجلس الرئاسي والأخير يسمي رئيس الوزراء.

9- إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية.

10- كل إقليم يحصل على عدد مناسب من الحقائب الوزارية.

11- تشكيل لجنة قانونية من مجلس النواب لاعتماد تعديلات على إعلان دستوري.

12- المجمع الانتخابي يتكون من الكفاءات الوطنية والخبراء الدستوريين.

13- فترة انتقالية 18 شهرا قابلة للزيادة 6 أشهر بحد أقصى.

14- توحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شتى أرجاء البلاد.