شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: إعلان وقف إطلاق النار بداية جيدة للمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسى، إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن الأطراف الليبية بالخطوة الممتازة التى يباركها البرلمان الليبي، مؤكدا أنها بداية جيدة للمفاوضات وابداء حسن النية سينجح في دفع الحل السياسي للأمام.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على ضرورة إعادة الثقة بين الجانبين والتى أصبحت شبه منعدمة جراء الأحداٹ الأخیرۃ والتی تستوجب عدۃ خطوات منها إعادۃ الروح لمجلس النواب الليبي وترمیمه وإصلاحه من الداخل بعودۃ المنشقین والمقاطعین بحیث یکون برلمان لکل اللیبیین لأنه ببساطة ھو الجسم الوحید الجامع والممثل لکل اللیبیین باعتبارہ آخر جسم منتخب من الشعب اللیبی.
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