شكرا لقرائتكم خبر عن تكتل "إحياء ليبيا" يرحب بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب تكتل (إحياء ليبيا) بالبيانين الصادرين اليوم الجمعة، عن رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والَّذين توافقا على إعلان (وقف إطلاق النار) على كامل التراب الليبي، والعودة إلى الحوار السياسي الليبي-الليبي.

وأضاف تكتل (إحياء ليبيا) فى بيان له، : هذان البيانان مع صدق النوايا والعمل الدؤوب والضمانات الوطنية والإقليمية والدولية الحقيقية، يمكن أن يُشكِّلا أساسًا لتفاوض واتفاق ليبي-ليبي شامل:

1. يُنقذ سيادة ووحدة وحرية ليبيا.

2. ويعجّل بالفرج للمواطن الليبي الذي يُحرم يوميًّا من أمنه وأمانه وصحّته ورزقه وأمله في حياة مستقرّة ومزدهرة.

3. ويُنقذ مقدّرات الشعب الليبي من الهدر والفساد وتمويل الإرهاب وظلم التوزيع.

4. ويعجّل بإجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بكافة أنواعهم عن كامل التراب الليبي، وبتفكيك كافة المجموعات المسلحة غير النظامية.

5. ويؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تجدّد الشرعية في ليبيا وتُعطي كل ليبي حقه في تفويض من يشاء من خلال صناديق الاقتراع، لا من خلال التحشيد الشعبوي ولا التحشيد العسكري ولا التمديد والمماطلة بحُجج الشرعيات الواهية.

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وتابع البيان، لقد خاطب (تكتل إحياء ليبيا) معالي الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مفتوحة، بتاريخ 29 يونيو 2020، تضمّنت عناصر أساسية مشتركة مع البيانين اللَّذَيْن صدرا اليوم، مع نقاط أخرى نراها في غاية الأهمية لضمان مصداقية ونجاح وثبات خطوات وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحياة السياسية.

وأكد :نحن على تواصل يومي مع كافة الأطراف الفاعلة وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا بخصوص كل تلك النقاط.

وكانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".

وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".