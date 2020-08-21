شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى لـ"الخليج 365": اتفاق السراج وعقيلة لوقف إطلاق النار متقدم وشجاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم إن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه من جانب السراج وعقيلة صالح متقدم وشجاع وأقرب للاتفاق في صيغة بيانين علي إطار عام مع بعض الاختلافات في التفاصيل.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أهمية بيان وقف إطلاق النار فى ترحيب الدول الأساسية وأولها مصر، مضيفا "من يرفض ما حدث اليوم من اتفاق تبعه ترحيب واسع سيكون وحيدا."

وكانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.

Advertisements

وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".

وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".