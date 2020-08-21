شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان الليبى: نشكر مصر والرئيس السيسى على دعم المؤسسات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الجمعة فى مصر المذاع على قناة mbc مصر، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد: نشكر مصر والرئيس السيسى على دعم المؤسسات الدولة الليبية وشعبها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لم تحديد حتى الآن مواعيد خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها.

كان قد عبر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فى رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى:

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"إنه من دواعى سرورى أن أعبر لكم عن فائق تقديرى لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام فى ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول فى العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأنهى رئيس البرلمان الليبى رسالته، قائلاً: "أكرر لفخامتكم شكرى وتقديرى لهذه المواقف الأخوية".